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23.11.2026 16:29:00
Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill verteidigt am Montagnachmittag Vortagesniveau
Die Aktie von Chipotle Mexican Grill zeigt sich am Montagnachmittag ohne grosse Bewegung. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 35,52 USD.
Zum Vortag unverändert notierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie um 16:28 Uhr im New York-Handel bei 35,52 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'285 Punkten steht. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 35,98 USD aus. Das Tagestief markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 35,39 USD. Bei 35,71 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 453'479 Chipotle Mexican Grill-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 22.01.2026 markierte das Papier bei 41,42 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,61 Prozent könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,32 USD ab. Derzeit notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie damit 30,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 28.10.2026 hat Chipotle Mexican Grill in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 0,29 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.29 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3.00 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.02.2027 erfolgen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,09 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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