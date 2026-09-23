Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059
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23.09.2026 20:27:13
Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Mittwochabend freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Das Papier von Chipotle Mexican Grill konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 32,85 USD.
Um 20:26 Uhr sprang die Chipotle Mexican Grill-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 32,85 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'714 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 32,88 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 650'373 Chipotle Mexican Grill-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,82 USD) erklomm das Papier am 16.10.2025. 30,35 Prozent Plus fehlen der Chipotle Mexican Grill-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,04 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,63 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Chipotle Mexican Grill 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Chipotle Mexican Grill veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Chipotle Mexican Grill mit einem Umsatz von insgesamt 3.35 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.06 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,31 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte Chipotle Mexican Grill die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Chipotle Mexican Grill im Jahr 2026 1,15 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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