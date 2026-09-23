Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Um 16:28 Uhr rutschte die Chipotle Mexican Grill-Aktie in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 32,40 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'716 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 32,10 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 32,50 USD. Von der Chipotle Mexican Grill-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 210'831 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,82 USD. Dieser Kurs wurde am 16.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie mit einem Kursplus von 32,15 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.06.2026 bei 28,04 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 13,46 Prozent könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Chipotle Mexican Grill am 29.07.2026. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,32 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Chipotle Mexican Grill im vergangenen Quartal 3.35 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chipotle Mexican Grill 3.06 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Chipotle Mexican Grill am 28.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Chipotle Mexican Grill möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,15 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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