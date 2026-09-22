Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059
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22.09.2026 20:27:13
Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill tendiert am Abend nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 33,34 USD zu.
Das Papier von Chipotle Mexican Grill legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 33,34 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'772 Punkten liegt. Bei 33,71 USD markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 33,56 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 432'697 Chipotle Mexican Grill-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 42,82 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,42 Prozent könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.06.2026 bei 28,04 USD. Derzeit notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie damit 18,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Chipotle Mexican Grill-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Chipotle Mexican Grill liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 3.35 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 3.06 Mrd. USD umgesetzt.
Chipotle Mexican Grill wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte Chipotle Mexican Grill die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
In der Chipotle Mexican Grill-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,15 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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