Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Abend mit angezogener Handbremse

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr bei 33,42 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'768 Punkten liegt. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,67 USD an. Bei 32,78 USD markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,40 USD. Von der Chipotle Mexican Grill-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 465'852 Stück gehandelt.

Am 16.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,82 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 28,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 28,04 USD erreichte der Anteilsschein am 05.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie liegt somit 19,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Chipotle Mexican Grill am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,32 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chipotle Mexican Grill in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.35 Mrd. USD im Vergleich zu 3.06 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Chipotle Mexican Grill Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Am 03.11.2027 wird Chipotle Mexican Grill schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass Chipotle Mexican Grill ein EPS in Höhe von 1,59 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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