Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059
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21.09.2026 16:29:00
Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Nachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 32,96 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 32,96 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'721 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bisher bei 32,78 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 33,40 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 211'664 Chipotle Mexican Grill-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,82 USD) erklomm das Papier am 16.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Chipotle Mexican Grill-Aktie. Am 05.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,04 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Chipotle Mexican Grill-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Chipotle Mexican Grill am 29.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 0,32 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Chipotle Mexican Grill 3.35 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.06 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Chipotle Mexican Grill am 28.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Chipotle Mexican Grill-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 1,59 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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