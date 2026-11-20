Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 35,90 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 6'982 Punkten realisiert. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie sank bis auf 35,72 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 36,50 USD. Bisher wurden heute 1'052'237 Chipotle Mexican Grill-Aktien gehandelt.

Am 22.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 41,42 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Chipotle Mexican Grill-Aktie 15,38 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2026 bei 27,32 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie mit einem Verlust von 23,91 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Chipotle Mexican Grill am 28.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.29 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3.00 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.02.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Chipotle Mexican Grill im Jahr 2026 1,09 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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