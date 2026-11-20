Um 16:28 Uhr sprang die Chipotle Mexican Grill-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 36,50 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'110 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 36,82 USD. Bei 36,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 465'519 Chipotle Mexican Grill-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,42 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Chipotle Mexican Grill-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2026 Kursverluste bis auf 27,32 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie mit einem Verlust von 25,16 Prozent wieder erreichen.

Chipotle Mexican Grill-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Chipotle Mexican Grill liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chipotle Mexican Grill ein EPS von 0,29 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.00 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.29 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Chipotle Mexican Grill am 09.02.2027 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,09 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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