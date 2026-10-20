Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Dienstagabend mit roten Vorzeichen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 29,73 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'716 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 29,49 USD. Bei 30,48 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Chipotle Mexican Grill-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'109'382 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,74 USD. Dieser Kurs wurde am 22.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,74 Prozent könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 28,04 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie 6,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Chipotle Mexican Grill 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Chipotle Mexican Grill am 29.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,32 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.35 Mrd. USD – ein Plus von 9,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chipotle Mexican Grill 3.06 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Chipotle Mexican Grill am 28.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.

Experten taxieren den Chipotle Mexican Grill-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,15 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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