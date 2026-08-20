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20.08.2026 20:27:13

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Anleger greifen bei Chipotle Mexican Grill am Donnerstagabend zu

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Anleger greifen bei Chipotle Mexican Grill am Donnerstagabend zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Chipotle Mexican Grill. Zuletzt konnte die Aktie von Chipotle Mexican Grill zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 35,09 USD.

Chipotle Mexican Grill
27.77 CHF 0.18%
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Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Chipotle Mexican Grill zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 35,09 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'653 Punkten tendiert. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,21 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,49 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 614'513 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.

Am 21.08.2025 markierte das Papier bei 43,99 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie mit einem Kursplus von 25,38 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.06.2026 bei 28,04 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 20,08 Prozent könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Chipotle Mexican Grill am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chipotle Mexican Grill in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.35 Mrd. USD im Vergleich zu 3.06 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Chipotle Mexican Grill-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,15 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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