Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Das Papier von Chipotle Mexican Grill gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 34,11 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'684 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 33,98 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,49 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 225'036 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.

Am 21.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,99 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Chipotle Mexican Grill-Aktie. Bei 28,04 USD erreichte der Anteilsschein am 05.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,80 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Chipotle Mexican Grill-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,32 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 3.35 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 3.06 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Chipotle Mexican Grill am 28.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Chipotle Mexican Grill-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,15 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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