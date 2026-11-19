Um 16:28 Uhr fiel die Chipotle Mexican Grill-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 36,38 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'330 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 36,15 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,73 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 223'493 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2026 markierte das Papier bei 41,42 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie liegt somit 12,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 27,32 USD fiel das Papier am 24.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie ist somit 24,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Chipotle Mexican Grill-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Chipotle Mexican Grill am 28.10.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,27 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.29 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3.00 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 09.02.2027 dürfte Chipotle Mexican Grill Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

In der Chipotle Mexican Grill-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,09 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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