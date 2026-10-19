Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 1,1 Prozent auf 29,56 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'699 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 29,42 USD ein. Bei 29,55 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1'210'348 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.10.2025 auf bis zu 42,74 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,59 Prozent könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,04 USD ab. Mit einem Kursverlust von 5,13 Prozent würde die Chipotle Mexican Grill-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Chipotle Mexican Grill am 29.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 0,32 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chipotle Mexican Grill in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.35 Mrd. USD im Vergleich zu 3.06 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Chipotle Mexican Grill-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Chipotle Mexican Grill rechnen Experten am 03.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,15 USD je Aktie in den Chipotle Mexican Grill-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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