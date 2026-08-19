Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill verteuert sich am Abend kräftig

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 5,1 Prozent im Plus bei 35,06 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'713 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Chipotle Mexican Grill-Aktie sogar auf 35,21 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 33,70 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 850'223 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,99 USD. Dieser Kurs wurde am 21.08.2025 erreicht. Gewinne von 25,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,04 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Chipotle Mexican Grill-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Chipotle Mexican Grill liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.35 Mrd. USD – ein Plus von 9,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chipotle Mexican Grill 3.06 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Chipotle Mexican Grill am 28.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Chipotle Mexican Grill-Aktie in Höhe von 1,15 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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