Chipotle Mexican Grill Aktie News: Hausse bei Chipotle Mexican Grill am Nachmittag

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,2 Prozent auf 35,11 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'713 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 35,11 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,70 USD. Zuletzt wechselten via New York 478'992 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.08.2025 bei 43,99 USD. Gewinne von 25,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,04 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,14 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Chipotle Mexican Grill-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Chipotle Mexican Grill liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chipotle Mexican Grill ein EPS von 0,32 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.35 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.06 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Chipotle Mexican Grill dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,15 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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