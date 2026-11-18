Das Papier von Chipotle Mexican Grill konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,5 Prozent auf 36,71 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'325 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bisher bei 36,91 USD. Bei 35,35 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Chipotle Mexican Grill-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'189'727 Stück gehandelt.

Am 22.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 41,42 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie somit 11,37 Prozent niedriger. Am 24.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,32 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie mit einem Verlust von 25,59 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Chipotle Mexican Grill-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Chipotle Mexican Grill am 28.10.2026. Das EPS wurde auf 0,27 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chipotle Mexican Grill in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.29 Mrd. USD im Vergleich zu 3.00 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Chipotle Mexican Grill dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.02.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Chipotle Mexican Grill im Jahr 2026 1,09 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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