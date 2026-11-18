Das Papier von Chipotle Mexican Grill konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 36,44 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'332 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 36,75 USD. Bei 35,35 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 524'511 Chipotle Mexican Grill-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2026 auf bis zu 41,42 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 13,67 Prozent Plus fehlen der Chipotle Mexican Grill-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2026 Kursverluste bis auf 27,32 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,04 Prozent würde die Chipotle Mexican Grill-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Chipotle Mexican Grill 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.10.2026 lud Chipotle Mexican Grill zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 0,29 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 3.29 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 3.00 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Chipotle Mexican Grill wird am 09.02.2027 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,09 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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