Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Freitagabend billiger

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 33,08 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'633 Punkten realisiert. Der Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 32,87 USD nach. Bei 33,44 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'443'134 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2025 auf bis zu 42,82 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie. Am 05.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 28,04 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie 17,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Chipotle Mexican Grill seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Chipotle Mexican Grill am 29.07.2026. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 3.35 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 3.06 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Chipotle Mexican Grill wird am 28.10.2026 gerechnet. Chipotle Mexican Grill dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,59 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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