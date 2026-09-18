Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 33,08 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'622 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 32,96 USD. Mit einem Wert von 33,44 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'043'697 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.

Bei 42,82 USD markierte der Titel am 16.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie liegt somit 22,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 28,04 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie 15,24 Prozent sinken.

Chipotle Mexican Grill-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Chipotle Mexican Grill veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chipotle Mexican Grill ein EPS von 0,32 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,31 Prozent auf 3.35 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.06 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Chipotle Mexican Grill rechnen Experten am 03.11.2027.

Experten taxieren den Chipotle Mexican Grill-Gewinn für das Jahr 2028 auf 1,59 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie

Q4 2025: Auf diese Aktien setzte Bill Ackman

Pershing Square Capital: Wie Bill Ackmans Hedgefonds im dritten Quartal 2025 investiert hat

2. Quartal 2025: Diese Aktien hat Bill Ackman in seinem Depot