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Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059

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18.08.2026 20:27:13

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Anleger schicken Chipotle Mexican Grill am Abend ins Plus

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Anleger schicken Chipotle Mexican Grill am Abend ins Plus

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 33,81 USD zu.

Chipotle Mexican Grill
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Das Papier von Chipotle Mexican Grill konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 33,81 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'701 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 34,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,65 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 456'908 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,26 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Chipotle Mexican Grill-Aktie 30,91 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,04 USD am 05.06.2026. Mit Abgaben von 17,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Chipotle Mexican Grill 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Chipotle Mexican Grill am 29.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chipotle Mexican Grill ein EPS von 0,32 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.06 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.35 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,15 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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