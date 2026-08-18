Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill behauptet sich am Dienstagnachmittag

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Chipotle Mexican Grill-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 33,79 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'710 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 33,79 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie gab in der Spitze bis auf 33,22 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 33,65 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 251'779 Chipotle Mexican Grill-Aktien.

Am 19.08.2025 markierte das Papier bei 44,26 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 31,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,04 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie ist somit 17,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Chipotle Mexican Grill-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Chipotle Mexican Grill am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,32 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.35 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3.06 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Chipotle Mexican Grill Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Chipotle Mexican Grill im Jahr 2026 1,15 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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