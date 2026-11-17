Die Chipotle Mexican Grill-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 36,03 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'328 Punkten tendiert. Bei 36,35 USD markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,65 USD. Von der Chipotle Mexican Grill-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 866'401 Stück gehandelt.

Am 22.01.2026 markierte das Papier bei 41,42 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 14,96 Prozent Plus fehlen der Chipotle Mexican Grill-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,32 USD am 24.10.2026. Abschläge von 24,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Chipotle Mexican Grill am 28.10.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 3.29 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.00 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.02.2027 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,09 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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