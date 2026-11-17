Die Chipotle Mexican Grill-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 36,17 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'384 Punkten notiert. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 36,35 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,65 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 231'525 Chipotle Mexican Grill-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 41,42 USD erreichte der Titel am 22.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,32 USD ab. Mit einem Kursverlust von 24,47 Prozent würde die Chipotle Mexican Grill-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Chipotle Mexican Grill-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 28.10.2026 hat Chipotle Mexican Grill die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,27 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 3.29 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.00 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.02.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Chipotle Mexican Grill einen Gewinn von 1,09 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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