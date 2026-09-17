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17.09.2026 20:27:13

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Abend auf grünem Terrain

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Abend auf grünem Terrain

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Chipotle Mexican Grill-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 33,76 USD.

Chipotle Mexican Grill
27.72 CHF -0.73%
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Um 20:26 Uhr wies die Chipotle Mexican Grill-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 33,76 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'637 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 34,27 USD erreichte die Chipotle Mexican Grill-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,27 USD. Der Tagesumsatz der Chipotle Mexican Grill-Aktie belief sich zuletzt auf 436'426 Aktien.

Bei 42,82 USD markierte der Titel am 16.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie damit 21,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.06.2026 bei 28,04 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie 20,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Chipotle Mexican Grill 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.07.2026 legte Chipotle Mexican Grill die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,32 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 3.35 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 3.06 Mrd. USD umgesetzt.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Chipotle Mexican Grill veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Chipotle Mexican Grill einen Gewinn von 1,59 USD je Aktie in der Bilanz 2028 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Electric Egg / Shutterstock.com
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