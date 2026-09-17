Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von Chipotle Mexican Grill nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 33,80 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'631 Punkten notiert. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 34,27 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,27 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 216'737 Chipotle Mexican Grill-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 42,82 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie ist somit 26,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,04 USD am 05.06.2026. Mit Abgaben von 17,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Chipotle Mexican Grill 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.07.2026 legte Chipotle Mexican Grill die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chipotle Mexican Grill noch ein Gewinn pro Aktie von 0,32 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3.35 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.06 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Chipotle Mexican Grill-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.

Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass Chipotle Mexican Grill ein EPS in Höhe von 1,59 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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