Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059
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17.08.2026 20:27:13
Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Montagabend freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Das Papier von Chipotle Mexican Grill legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 33,61 USD.
Um 20:26 Uhr wies die Chipotle Mexican Grill-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 33,61 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'757 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 34,13 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 33,30 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 882'235 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 44,26 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Chipotle Mexican Grill-Aktie derzeit noch 31,69 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.06.2026 bei 28,04 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Chipotle Mexican Grill-Aktie derzeit noch 16,57 Prozent Luft nach unten.
Chipotle Mexican Grill-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Chipotle Mexican Grill am 29.07.2026. In Sachen EPS wurden 0,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chipotle Mexican Grill 0,32 USD je Aktie eingenommen. Chipotle Mexican Grill hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.35 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.06 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Chipotle Mexican Grill wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen.
Den erwarteten Gewinn je Chipotle Mexican Grill-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,15 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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