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17.08.2026 16:29:00

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill wird am Montagnachmittag ausgebremst

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill wird am Montagnachmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Aktionäre schickten das Papier von Chipotle Mexican Grill nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 33,32 USD.

Chipotle Mexican Grill
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 33,32 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'772 Punkten notiert. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie sank bis auf 33,08 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 33,30 USD. Von der Chipotle Mexican Grill-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 530'691 Stück gehandelt.

Am 19.08.2025 markierte das Papier bei 44,26 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie liegt somit 24,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,04 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie 15,85 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Chipotle Mexican Grill 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Chipotle Mexican Grill am 29.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 3.35 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 3.06 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Chipotle Mexican Grill Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Chipotle Mexican Grill im Jahr 2026 1,15 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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