Die Chipotle Mexican Grill-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 35,64 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'422 Punkten steht. Der Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 36,30 USD zu. Bei 36,25 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 810'059 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.

Bei 41,42 USD erreichte der Titel am 22.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Chipotle Mexican Grill-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2026 auf bis zu 27,32 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie ist somit 23,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Chipotle Mexican Grill-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Chipotle Mexican Grill liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,27 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chipotle Mexican Grill noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.29 Mrd. USD – ein Plus von 9,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chipotle Mexican Grill 3.00 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,09 USD je Aktie in den Chipotle Mexican Grill-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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