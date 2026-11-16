Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Nachmittag stärker

Im New York-Handel gewannen die Chipotle Mexican Grill-Papiere um 16:28 Uhr 1,7 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'455 Punkten notiert. Bei 36,30 USD erreichte die Chipotle Mexican Grill-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 36,25 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Chipotle Mexican Grill-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 327'490 Stück gehandelt.

Bei 41,42 USD markierte der Titel am 22.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 15,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 27,32 USD fiel das Papier am 24.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Chipotle Mexican Grill-Aktie derzeit noch 23,61 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 28.10.2026 hat Chipotle Mexican Grill die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,27 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.00 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.29 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.02.2027 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Chipotle Mexican Grill-Gewinn in Höhe von 1,09 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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