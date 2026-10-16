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16.10.2026 20:27:13

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill tendiert am Abend schwächer

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill tendiert am Abend schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 29,88 USD.

Chipotle Mexican Grill
25.13 CHF -2.63%
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Um 20:26 Uhr fiel die Chipotle Mexican Grill-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 29,88 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'649 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 29,86 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,65 USD. Zuletzt wurden via New York 996'768 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,74 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,05 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.06.2026 (28,04 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Chipotle Mexican Grill-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Chipotle Mexican Grill am 29.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,32 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,31 Prozent auf 3.35 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.06 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Chipotle Mexican Grill.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Chipotle Mexican Grill-Gewinn in Höhe von 1,15 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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