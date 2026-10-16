Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Nachmittag fester

Das Papier von Chipotle Mexican Grill legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 30,69 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'734 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 31,05 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,65 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 508'473 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.

Am 22.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,74 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Chipotle Mexican Grill-Aktie. Bei 28,04 USD fiel das Papier am 05.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,63 Prozent.

Zuletzt erhielten Chipotle Mexican Grill-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Chipotle Mexican Grill am 29.07.2026 vor. In Sachen EPS wurden 0,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chipotle Mexican Grill 0,32 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.35 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3.06 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Chipotle Mexican Grill Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Chipotle Mexican Grill rechnen Experten am 03.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Chipotle Mexican Grill einen Gewinn von 1,15 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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