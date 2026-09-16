Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Mittwochabend mit Einbussen

Um 20:26 Uhr ging es für die Chipotle Mexican Grill-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 34,25 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'607 Punkten liegt. Im Tief verlor die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 34,04 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,05 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 601'033 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 42,82 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie mit einem Kursplus von 25,01 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,04 USD am 05.06.2026. Mit einem Kursverlust von 18,13 Prozent würde die Chipotle Mexican Grill-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Chipotle Mexican Grill-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Chipotle Mexican Grill 0,000 USD aus. Chipotle Mexican Grill liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,32 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.35 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chipotle Mexican Grill einen Umsatz von 3.06 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Chipotle Mexican Grill wird am 28.10.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Chipotle Mexican Grill-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Chipotle Mexican Grill im Jahr 2028 1,59 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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