Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 34,32 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'600 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 34,04 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,05 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Chipotle Mexican Grill-Aktien beläuft sich auf 246'734 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 42,82 USD. Derzeit notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie damit 19,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,04 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 18,30 Prozent könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Chipotle Mexican Grill-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 29.07.2026 hat Chipotle Mexican Grill in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.35 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3.06 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Chipotle Mexican Grill-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Am 03.11.2027 wird Chipotle Mexican Grill schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 1,59 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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