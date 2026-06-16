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Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059

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16.06.2026 20:27:13

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill tendiert am Dienstagabend nordwärts

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill tendiert am Dienstagabend nordwärts

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Chipotle Mexican Grill konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 32,99 USD.

Chipotle Mexican Grill
26.44 CHF 2.16%
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Um 20:26 Uhr stieg die Chipotle Mexican Grill-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 32,99 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'532 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 33,45 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,84 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 617'636 Chipotle Mexican Grill-Aktien.

Bei einem Wert von 58,41 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.07.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 77,04 Prozent könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,04 USD am 05.06.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Chipotle Mexican Grill-Aktie derzeit noch 15,00 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Chipotle Mexican Grill-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Chipotle Mexican Grill 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal legte Chipotle Mexican Grill am 29.04.2026 vor. In Sachen EPS wurden 0,23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chipotle Mexican Grill 0,28 USD je Aktie eingenommen. Chipotle Mexican Grill hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.09 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.88 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Chipotle Mexican Grill am 29.07.2026 präsentieren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Chipotle Mexican Grill möglicherweise am 28.07.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,14 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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