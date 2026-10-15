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Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059

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15.10.2026 20:27:13

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill zieht am Abend an

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill zieht am Abend an

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 30,68 USD.

Chipotle Mexican Grill
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Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 30,68 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'719 Punkten liegt. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,30 USD aus. Bei 31,03 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 800'166 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2025 markierte das Papier bei 42,82 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie mit einem Kursplus von 39,58 Prozent wieder erreichen. Am 05.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,04 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie ist somit 8,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Chipotle Mexican Grill-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Chipotle Mexican Grill am 29.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.06 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.35 Mrd. USD ausgewiesen.

Chipotle Mexican Grill dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.

In der Chipotle Mexican Grill-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,15 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Electric Egg / Shutterstock.com
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