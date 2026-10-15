Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Donnerstagnachmittag gesucht

Um 16:28 Uhr wies die Chipotle Mexican Grill-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 31,11 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'702 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 31,30 USD. Bei 31,03 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 351'155 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,82 USD) erklomm das Papier am 16.10.2025. Gewinne von 37,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,04 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie. Am 29.07.2026 hat Chipotle Mexican Grill in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,32 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.06 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.35 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Chipotle Mexican Grill am 28.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Chipotle Mexican Grill rechnen Experten am 03.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,15 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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