Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill knickt am Dienstagnachmittag ein

Um 16:28 Uhr ging es für die Chipotle Mexican Grill-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 5,2 Prozent auf 35,10 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'586 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 35,07 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,70 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Chipotle Mexican Grill-Aktien beläuft sich auf 226'272 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 42,82 USD. Gewinne von 21,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 05.06.2026 auf bis zu 28,04 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Chipotle Mexican Grill am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,32 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chipotle Mexican Grill in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.35 Mrd. USD im Vergleich zu 3.06 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Chipotle Mexican Grill-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,15 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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