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14.10.2026 20:27:13

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill tendiert am Mittwochabend südwärts

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill tendiert am Mittwochabend südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 30,25 USD.

Chipotle Mexican Grill
25.81 CHF 2.15%
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Die Chipotle Mexican Grill-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 30,25 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'705 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 29,98 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,44 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Chipotle Mexican Grill-Aktien beläuft sich auf 981'485 Stück.

Am 16.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,82 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie liegt somit 29,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 28,04 USD erreichte der Anteilsschein am 05.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,31 Prozent.

Chipotle Mexican Grill-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Chipotle Mexican Grill gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chipotle Mexican Grill ein EPS von 0,32 USD je Aktie vermeldet. Chipotle Mexican Grill hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.35 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.06 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Chipotle Mexican Grill am 28.10.2026 vorlegen. Chipotle Mexican Grill dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,15 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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