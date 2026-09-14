Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059
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14.09.2026 20:27:13
Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Abend stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 37,05 USD zu.
Um 20:26 Uhr sprang die Chipotle Mexican Grill-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 37,05 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'634 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 37,21 USD. Bei 36,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 478'210 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2025 auf bis zu 42,82 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie damit 13,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 28,04 USD fiel das Papier am 05.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 24,32 Prozent würde die Chipotle Mexican Grill-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Chipotle Mexican Grill-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Chipotle Mexican Grill am 29.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,32 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.35 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.06 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.
In der Chipotle Mexican Grill-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,15 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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