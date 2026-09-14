Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Nachmittag stärker

Um 16:28 Uhr stieg die Chipotle Mexican Grill-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 36,67 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'596 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Chipotle Mexican Grill-Aktie sogar auf 36,91 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 36,60 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Chipotle Mexican Grill-Aktien beläuft sich auf 155'724 Stück.

Am 16.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,82 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,76 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.06.2026 bei 28,04 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie 23,53 Prozent sinken.

Chipotle Mexican Grill-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Chipotle Mexican Grill veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,32 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chipotle Mexican Grill im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.35 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.06 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,15 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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