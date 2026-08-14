Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill macht am Freitagnachmittag Boden gut

Das Papier von Chipotle Mexican Grill legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,8 Prozent auf 33,52 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'796 Punkten liegt. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 33,57 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 32,64 USD. Zuletzt wechselten via New York 404'654 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,26 USD. Der derzeitige Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie liegt somit 24,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 05.06.2026 auf bis zu 28,04 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie damit 19,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Chipotle Mexican Grill-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Chipotle Mexican Grill am 29.07.2026. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,32 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.35 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3.06 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Chipotle Mexican Grill-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Chipotle Mexican Grill ein EPS in Höhe von 1,15 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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