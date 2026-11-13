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13.11.2026 20:27:13

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill tendiert am Freitagabend fester

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill tendiert am Freitagabend fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 35,26 USD.

Chipotle Mexican Grill
29.60 CHF -1.73%
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Das Papier von Chipotle Mexican Grill legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 35,26 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'554 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 35,50 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 35,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 903'495 Chipotle Mexican Grill-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.01.2026 bei 41,42 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie somit 14,87 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,32 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie 29,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Chipotle Mexican Grill-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Chipotle Mexican Grill am 28.10.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,27 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.29 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chipotle Mexican Grill einen Umsatz von 3.00 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Chipotle Mexican Grill wird am 09.02.2027 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,09 USD je Aktie in den Chipotle Mexican Grill-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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