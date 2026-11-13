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13.11.2026 16:29:00

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 35,11 USD.

Chipotle Mexican Grill
29.60 CHF -1.73%
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Um 16:28 Uhr rutschte die Chipotle Mexican Grill-Aktie in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 35,11 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'506 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 34,90 USD. Bei 35,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Chipotle Mexican Grill-Aktie belief sich zuletzt auf 294'059 Aktien.

Am 22.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 41,42 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 17,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 27,32 USD erreichte der Anteilsschein am 24.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie damit 28,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Chipotle Mexican Grill-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Chipotle Mexican Grill am 28.10.2026. Das EPS wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 0,29 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Chipotle Mexican Grill im vergangenen Quartal 3.29 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chipotle Mexican Grill 3.00 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Chipotle Mexican Grill am 09.02.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,09 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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