Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Abend freundlich

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 30,59 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'805 Punkten liegt. Bei 30,62 USD markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,46 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 822'806 Chipotle Mexican Grill-Aktien.

Am 16.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 42,82 USD ein 52-Wochen-Hoch. 39,99 Prozent Plus fehlen der Chipotle Mexican Grill-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.06.2026 bei 28,04 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Chipotle Mexican Grill-Aktie derzeit noch 8,32 Prozent Luft nach unten.

Chipotle Mexican Grill-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 29.07.2026 hat Chipotle Mexican Grill die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,32 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Chipotle Mexican Grill mit einem Umsatz von insgesamt 3.35 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.06 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,31 Prozent gesteigert.

Chipotle Mexican Grill dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,15 USD je Aktie in den Chipotle Mexican Grill-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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