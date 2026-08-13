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13.08.2026 16:29:00

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill zeigt sich am Nachmittag fester

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill zeigt sich am Nachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 33,30 USD zu.

Chipotle Mexican Grill
26.56 CHF -0.19%
Kaufen Verkaufen

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 33,30 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'813 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 33,45 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 32,70 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 354'672 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,26 USD. Dieser Kurs wurde am 19.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,91 Prozent könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.06.2026 bei 28,04 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie 15,80 Prozent sinken.

Chipotle Mexican Grill-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 29.07.2026 legte Chipotle Mexican Grill die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chipotle Mexican Grill noch ein Gewinn pro Aktie von 0,32 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chipotle Mexican Grill im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.35 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.06 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Chipotle Mexican Grill-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,15 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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