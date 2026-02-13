Chipotle Mexican Grill Aktie News: Anleger greifen bei Chipotle Mexican Grill am Freitagabend zu

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 2,9 Prozent auf 36,89 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 6'870 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 37,09 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,28 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'078'311 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 58,41 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.07.2025). Mit einem Zuwachs von 58,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 29,75 USD fiel das Papier am 12.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Chipotle Mexican Grill 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 03.02.2026 äusserte sich Chipotle Mexican Grill zu den Kennzahlen des am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,24 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 2.98 Mrd. USD gegenüber 2.85 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 28.04.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Chipotle Mexican Grill veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Chipotle Mexican Grill-Gewinn in Höhe von 1,14 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

