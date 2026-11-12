Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Abend im Minus

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,1 Prozent auf 35,51 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'609 Punkten realisiert. Der Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 35,49 USD nach. Bei 36,46 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Chipotle Mexican Grill-Aktien beläuft sich auf 783'540 Stück.

Am 22.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 41,42 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,66 Prozent. Am 24.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,32 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie 29,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Chipotle Mexican Grill-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Chipotle Mexican Grill veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 USD. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 0,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,65 Prozent auf 3.29 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.00 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Chipotle Mexican Grill dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.02.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,09 USD je Aktie in den Chipotle Mexican Grill-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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