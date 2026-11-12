Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Donnerstagnachmittag im Minus

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 36,40 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'591 Punkten notiert. Der Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 36,24 USD nach. Bei 36,46 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 273'671 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,42 USD) erklomm das Papier am 22.01.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Chipotle Mexican Grill-Aktie. Bei einem Wert von 27,32 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie 33,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Chipotle Mexican Grill-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 28.10.2026 hat Chipotle Mexican Grill die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Chipotle Mexican Grill mit einem Umsatz von insgesamt 3.29 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.00 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,65 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Chipotle Mexican Grill am 09.02.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,09 USD je Aktie in den Chipotle Mexican Grill-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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