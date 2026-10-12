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12.10.2026 20:27:13

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Abend weit abgeschlagen

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Abend weit abgeschlagen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 5,0 Prozent im Minus bei 30,01 USD.

Chipotle Mexican Grill
25.08 CHF -3.59%
Kaufen Verkaufen

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 5,0 Prozent auf 30,01 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'800 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Chipotle Mexican Grill-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 29,96 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,75 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'543'282 Chipotle Mexican Grill-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2025 auf bis zu 42,82 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,67 Prozent könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 05.06.2026 Kursverluste bis auf 28,04 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Chipotle Mexican Grill liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.35 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3.06 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Chipotle Mexican Grill am 28.10.2026 vorlegen. Chipotle Mexican Grill dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Chipotle Mexican Grill einen Gewinn von 1,15 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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