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Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059

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12.10.2026 16:29:00

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill tendiert am Nachmittag schwächer

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill tendiert am Nachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 3,9 Prozent auf 30,35 USD nach.

Chipotle Mexican Grill
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Kaufen Verkaufen

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 3,9 Prozent im Minus bei 30,35 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'805 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Chipotle Mexican Grill-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 30,06 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,75 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Chipotle Mexican Grill-Aktien beläuft sich auf 641'049 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 42,82 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.06.2026 bei 28,04 USD. Der aktuelle Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie ist somit 7,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Chipotle Mexican Grill-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Chipotle Mexican Grill am 29.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,32 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chipotle Mexican Grill in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.35 Mrd. USD im Vergleich zu 3.06 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Chipotle Mexican Grill-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Experten taxieren den Chipotle Mexican Grill-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,15 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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